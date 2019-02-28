ناقد رياضي: كفة #النصر الأرجح أمام #الشباب

المواطن - محمد سمعه

تحدث محمد الصدعان، الناقد الرياضي، عن مباراة النصر والشباب والتي تنطلق اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وقال الصدعان في تصريحات إعلامية لبرنامج “كورة”: أعتقد أن المباراة ستكون قوية للغاية، ولكن النصر لديه الأفضلية لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنه يريد تقليص الفارق مع الهلال إلى ثلاث نقاط، كما أن خسارة الشباب من نادي الفتح قبل جولتين تُرجح من كفة النصر للفوز.

وتابع الصدعان: ما يقوم به خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، مع الفريق والتخطيط للموسم المقبل عن طريق الدخول في مفاوضات مع الصفقات المطلوبة وتمديد عقود اللاعبين والتي قاربت على الانتهاء، سيخلق فريق شبابي قوي خلال الموسم المقبل.

وأضاف الصدعان: بالنسبة لي أرى أن قوة نادي الشباب تتمثل في قوة خط دفاعه، وقوة نادي النصر تتمثل في خط هجومه، ولا يجب نسيان أن تعاقد الهلال والنصر مع أفضل المحترفين الأجانب، جعل الفريقين يتنافسان بقوة على أول مركزين في بطولة الدوري، ومنذ فترة طويلة لم نرَ قوة اللاعبين الأجانب بهذا الشكل في الدوري السعودي.