ناقد رياضي: مصيبة قادمة تُهدد اتحاد القدم لا بد من حلها

المواطن - محمد سمعة

صرّح محمد الصدعان الناقد الرياضي أن الاتحاد السعودي لكرة القدم عليه حل مشكلة عدم تسجيل بعض اللاعبين السعوديين من قبل أنديتهم بالإضافة إلى حل مشكلة عدم استلام البعض لمستحقاته المالية.

وتحدث الصدعان لبرنامج كورة المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: يجب أن يكون هناك جمعية عمومية غير عادية سواء طلبها أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد القدم أو طلبها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بأنفسهم من أجل تعديل لائحة النظام الأساسي، لا بد من تصحيح الأخطاء والاستعداد لمشكلات قد تكون قادمة.

وأضاف الصدعان: إذا استمر الاتحاد الحالي يجب عليه في المقام الأول وضع علاج لمصيبة قادمة وهي علاج الأخطاء القادمة من لجنة الاحتراف بسبب عدم تطبيق القانون والقرارات، هناك شكوى من بعض اللاعبين السعوديين بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، وهناك شكوى أخرى بسبب عدم تسجيل البعض منهم من قبل أنديته.

وتابع محمد الصدعان: الأمير محمد بن سلمان لم يُقصر وحل المشاكل الخارجية للأندية ولكن كما قلت هذه مصيبة قادمة تُهدد اتحاد القدم لا بد من حلها، ولا بد من تطبيق القانون على كل الأندية لا أحد فوق القانون.