ناقد رياضي: يجب على عشاق #الاتحاد إدراك الخطر القريب من فريقهم

المواطن - محمد سمعة

علّق محمد البكيري الناقد الرياضي حول مصير نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة بعد إقالة المدرب الكرواتي سلافين بيليتش وتعيين المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وتحدث محمد البكيري لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: التخطيط للاتحاد ما زال ثابتا، وأهم مباريات تحدد مصير الفريق، هي الأربع مباريات التي بعد مباراة الأهلي وقبل مباراة النصر.

وأضاف البكيري: الجانب الدفاعي لدى المدرب الكرواتي السابق سلافين بيليتش أفضل، لكن الجانب الهجومي بالنسبة للمدرب خوسيه لويس سييرا أفضل.

وأكمل محمد البكيري حديثه قائلًا: يجب على عشاق الاتحاد أن يستوعبوا الخطر الذي يمر به الفريق، وليس هناك وقت للصراعات والنقاشات.

ويحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة جاره الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد خسر يوم الخميس الماضي من نادي الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية بنتيجة هدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.