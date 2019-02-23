ناقد رياضي يصدم ميدو بتصريح غريب بعد فوز #الوحدة برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتقد تركي الخليوي الناقد الرياضي، المدرب المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الوحدة رغم فوز فريقه على نادي أحد بالأمس برباعية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث تركي الخليوي لبرنامج الوقت الأصلي المذاع على القناة السعودية قائلًا: رغم الفوز بوجهة نظري أرى أن الوحدة ولاعبيه ونجومه أكبر من المدرب ميدو.

ويسير المدرب ميدو بخطى ثابتة مع نادي الوحدة حيث منذ توليه مهمة تدريب فريق فرسان مكة، تمكن الوحدة من الفوز في أربع مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

ونجح ميدو كذلك في قيادة الوحدة للعبور إلى دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد إقصاء النادي الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

ويحتل نادي الوحدة حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، حيث يفصله عن نادي التعاون صاحب المركز الرابع نقطتين فقط.

سيواجه الوحدة في الجولة الـ22 من بطولة الدوري فريق الباطن في الثاني من مارس المقبل.