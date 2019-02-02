نانسي عجرم تضع مولودتها الثالثة.. تعرف على اسمها

المواطن - متابعة

وضعت المطربة اللبنانية الشهيرة، نانسي عجرم ، مولودتها الثالثة، بعد ابنتيها ميلا وإيلا.

وستكون الابنة الثالثة للفنانة نانسي عجرم اسمها “ليا”، وبذلك تصبح أماً لثلاث بنات من زوجها طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم.

وظهرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم خلال الفترة السابقة في عديد من الحفلات وشاركت عائلتها مناسبات كثيرة.

وذكرت التقارير الصحفية أن نانسي وضعت طفلتها قبل أسبوعين من الموعد المحدد.

ولم يعرف بعد إن كانت نانسي قد قامت بتسجيل أغنية جديدة لترحِّب بابنتها ليا، كما فعلت مع كل من إيلا وميلا عند ولادتهم.

واحتفت الصحف اللبنانية بولادة نانسي عجرم، حيث أشارت صحيفة النهار إلى أن نانسي وضعت قبل الموعد المحدد بأسبوعين.

وكانت الفنانة نانسي عجرم، تشارك جمهورها لحظات حملتها، وكان آخر تعليق لها عن اقتراب موعد الولادة: “قريباً سوف تأتي.. قريباً سوف تملأ حياتنا الفرح”.