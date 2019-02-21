نبيل بن طالب .. نجم عربي كاد يُحرج مانشستر سيتي وجوارديولا

المواطن - محمد سمعه

قدم اللاعب الجزائري نبيل بن طالب لاعب نادي شالكة الألماني مباراة أكثر من رائعة بالأمس أمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى الرغم من خسارة نادي شالكة أمام مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في ألمانيا، لكن نبيل بن طالب قاد فريقه لتقديم مباراة مميزة أمام أبناء المدرب بيب جوارديولا.

ونجح نبيل بن طالب في أن يُسجل ثنائية لنادي شالكة في شباك الحارس البرازيلي إيدرسون حارس مرمى نادي مانشستر سيتي في مباراة ظلت مثيرة حتى تمكن اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج من تسجيل هدف الفوز القاتل لمان سيتي.

ويذكر أن اللاعب نبيل بن طالب لم ينجح في التألق مع نادي توتنهام حتى رحل عن صفوف النادي الإنجليزي وانضم إلى نادي شالكة ليُسطر فترة مميزة مع النادي الألماني.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن جماهير توتنهام باتت تُطالب إدارة النادي بالتعاقد مع اللاعب نبيل بن طالب بعد تألقه اللافت للأنظار بالأمس أمام مانشستر سيتي.

ويأمل نبيل بن طالب في أن يقود شالكة للفوز بفارق هدفين في إنجلترا على حساب مانشستر سيتي للتأهل إلى دور الثمانية، لكن المهمة ستكون صعبة خاصة أن السيتي سيقاتل للاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا للمنافسة على اللقب الغالي.

وكان اللاعب نبيل بن طالب سجل الهدف الأول لنادي شالكة في الدقيقة الـ38 من ركلة جزاء في شباك مانشستر سيتي.

وواصل اللاعب الجزائري المميز نبيل بن طالب تألقه حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني له ولنادي شالكة في الدقيقة الـ45 من ركلة جزاء كذلك.

وسيعتمد شالكة على خدمات نجمه نبيل بن طالب في مباراة العودة أمام مانشستر سيتي والتي تُقام في الثاني عشر من شهر مارس المقبل على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية.

رفض نبيل بن طالب تمثيل المنتخب الفرنسي الأول والمنتخب الإنجليزي وفضّل تمثيل منتخب الجزائر في مونديال 2014 في البرازيل.