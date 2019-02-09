نجم #الرائد : لن أتكلم عن التحكيم .. لقد رأيتم ما حدث

المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب المصري محمد عطوة، لاعب نادي الرائد، استياءه الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الوحدة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث عطوة عقب نهاية مباراة الوحدة قائلًا: إدارة الرائد تمنعني من الحديث عن أداء التحكيم، لن أتكلم عن التحكيم، وأعتقد أنكم شاهدتم ما حدث.

وأضاف محمد عطوة: من حق جماهير الرائد أن تغضب بسبب خسارة الفريق، ولكنني أندهش من بعض القرارات التحكيمية، هناك حركات لا إرادية تحدث في الملعب، ولكن الحكم كان يحتسب بعض القرارات الغريبة.

وتابع لاعب الرائد: لا شك أن طرد اللاعب حسين الشويش أثّر بالسلب علينا وأعطى الأفضلية للوحدة، والقادم سيكون أفضل للرائد خلال الفترة القادمة.

ويذكر أن الحكم الوطني خالد الطريس هو من تولى إدارة مباراة الرائد والوحدة تحكيميًّا.