نجم توتنهام يُطارد إنجاز أسطورة اليونايتد بعد إسقاط دورتموند بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

يرغب اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في قيادة فريقه لأبعد الأدوار في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

وكان سون هيونج مين تألق في لقاء توتنهام وبوروسيا دورتموند الألماني والذي أقيم بالأمس ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سجل الهدف الأول للنادي الإنجليزي في شباك الفريق الألماني.

ويطمح سون مين في قيادة نادي توتنهام للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسير على خطى مواطنه بارك جي سونج نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق والذي حصد لقب دوري الأبطال مع اليونايتد في عام 2008 على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونجح نادي توتنهام في وضع قدم في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بثلاثية أحرزها كل من سون مين والبلجيكي يان فيرتونخين والإسباني فيرناندو لورينتي.

وستُقام مباراة العودة بين ناديي توتنهام وبوروسيا دورتموند يوم الخامس من مارس المقبل على ملعب سيجنال آيدونا بارك في ألمانيا.

ويسير نادي توتنهام بشكل جيد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح في الفوز على نادي ليستر سيتي في الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج يوم الأحد الماضي بثلاثية مقابل هدف.

سيواجه نادي توتنهام فريق بيرنلي في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الثالث والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وكان اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لنادي توتنهام تردد بقوة للرحيل وتدريب نادي مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الجاري ولكن يبدو أن توتنهام سيرفض رحيل مدربه.

وسبق لنادي ريال مدريد الإسباني الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن نجم نادي توتنهام بعد تألقه في المواسم الأخيرة مع السبيرز.

يحتل نادي توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ناديي مانشستر سيتي وليفربول.