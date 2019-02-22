نجم ريال مدريد يستقر على تمديد عقده

المواطن - محمد سمعة

استقر النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني على تمديد عقده مع النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

وكان إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مودريتش بعد نهاية الموسم الجاري خاصة أن بعض التقارير الصحفية الإسبانية ذكرت أن مودريتش لا يود تمديد عقده مع الريال.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية صباح الجمعة، إن مورديتش اتفق مع إدارة ريال مدريد على تمديد عقده حتى صيف عام 2021.

ويذكر أن لوكا مودريتش يُعد واحدًا من أهم العناصر في صفوف نادي ريال مدريد بالفترة الأخيرة، خاصة بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان لوكا مودريتش ساهم في وصول المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث خسرت كرواتيا اللقب لمصلحة المنتخب الفرنسي.

وانضم لوكا مودريتش إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2012 قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.