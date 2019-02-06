نجم يوفنتوس يتعرض لحادث سير دون إصابات

المواطن - محمد سمعة

تعرض اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لحادث سير شمال إيطاليا دون أن يتعرض لأي إصابات.

وذكرت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن دوجلاس كوستا قرر بعد الحادثة السفر إلى مدينة باريس الفرنسية لحضور حفل عيد ميلاد مواطنه نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت الحادثة والتي تعرض لها دوجلاس كوستا وقعت في مدينة تورينو الإيطالية على إحدى الطرق السريعة بالمدينة لكن سيارته هي من تعرضت لبعض الصدمات القوية وخرج اللاعب البرازيلي سليمًا.

ويذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي كان سبق له الاهتمام بالتعاقد مع دوجلاس كوستا في شهر يناير الماضي، لكن يوفنتوس رفض التفريط في اللاعب.

وكان دوجلاس كوستا انضم إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018 بصورة نهائية من نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعدما لعب على سبيل الإعارة مع اليوفي.