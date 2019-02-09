نجم يوفنتوس يخطط للانتقال إلى ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يرغب اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري.

وقالت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي ريال مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري لا يزال مهتماً بالتعاقد مع ديبالا والذي يعيش أسوأ فتراته الحالية في اليوفي بسبب وجود خلاف بينه وبين المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وحاول نادي ريال مدريد خلال آخر عامين إقناع يوفنتوس بالتخلي عن ديبالا، لكن البيانكونيري كان دائم الرفض.

وسيكون انضمام اللاعب ديبالا إلى ريال مدريد بمثابة الضوء الأخضر للاعب الويلزي جاريث بيل للرحيل عن صفوف النادي الملكي والعودة إلى الدوري الإنجليزي، خاصة مع اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالتعاقد معه.

وكان ديبالا انضم إلى صفوف يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي.