نجيب الإمام: ديربي جدة الفرصة الأخيرة لـ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أكد نجيب الإمام نجم المنتخب التونسي ونادي الهلال السابق بأن مباراة الأهلي ستكون الفرصة الأخيرة لنادي الاتحاد من أجل تجديد الأمل لديه بالبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث الإمام لبرنامج الوقت الأصلي قائلًا: بصراحة لن نترقب أمورًا فنية في قادم الاتحاد، والديربي قد يكون هو خط الرجعة أو يكون غير ذلك، أرى بأنه الفرصة الأخيرة للاتحاد.

وتابع الإمام: نحن متعاطفون مع الاتحاد، وأرى بأن الاتحاد تأخر في تغيير المدرب، وأتمنى نجاح سييرا، سلافين بيليتش كان يحب الفريق الجاهز، وهذا لم يحصل عليه.

ويذكر أن الأهلي سيواجه الاتحاد غدًا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري.

يحتل الاتحاد حاليًا المركز الخامس عشر” قبل الأخير” في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

وكان نادي الاتحاد خسر من الهلال يوم الخميس الماضي في الجولة الـ21، بينما خسر الأهلي من نادي الفتح.