نزاهة تنفي التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد

نزاهة تنفي التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد

2019/02/03
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفت هيئة نزاهة ما تردد عبر وسائل التواصل من التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد.
وردت نزاهة عبر استفسار أحد الأشخاص عن صحة ما تردد من التشهير بالمتورطين في الفساد بالقول: لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من نزاهة ينشر عبر قنواتها الرسمية.



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