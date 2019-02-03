نزاهة تنفي التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد

المواطن - الرياض

نفت هيئة نزاهة ما تردد عبر وسائل التواصل من التشهير بالمتورطين في قضايا الفساد.

وردت نزاهة عبر استفسار أحد الأشخاص عن صحة ما تردد من التشهير بالمتورطين في الفساد بالقول: لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من نزاهة ينشر عبر قنواتها الرسمية.