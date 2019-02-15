نشاط مشبوه لطائرة دون طيار يعلق الرحلات في مطار دبي

المواطن - الرياض

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أنه تم تعليق الرحلات المغادرة من مطار دبي الدولي -جزئيا – بسبب نشاط غير مرخص لطائرة من دون طيار لفترة قصيرة، وعودة العمليات التشغيلية إلى حالتها الطبيعية فيما بعد.

وأجل مطار دبي إقلاع رحلاته لمدة نصف ساعة (استمر من 10:13 صباحا حتى 10:45 صباحا) بسبب الاشتباه في نشاط طائرات مسيرة غير مصرحة.

وأكدت هيئة الطيران المدني الإماراتي أن الإغلاق كان جزئيا فقط في منطقة الإقلاع، وأن الركاب بقوا في طائراتهم خلال فترة التعليق.

وأضافت هيئة الطيران المدني الإماراتي: لدينا تعليمات واضحة للتعامل مع الطائرات المسيرة وأن الأولوية دائماً هي لسلامة المسافرين، وأن التحقيق جار في الواقعة الطائرة المسيرة، وهناك عقوبات شديدة للمخالفين لمسارات طائرات الدرون.