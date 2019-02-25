نقل مباراة #النصر و #الشباب إلى ملعب الملك فهد

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة النصر والشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن مباراة النصر والشباب ستُقام على أرضية ملعب الملك فهد يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وأتى قرار لجنة المسابقات بنقل مباراة النصر والشباب استنادًا على خطاب وكالة الشؤون الفنية بالهيئة العامة للرياضة بشأن جاهزية ملعب الملك فهد لاستضافة المباريات.

ويذكر أن النصر كان فاز في الجولة الحادية والعشرين على نادي الفيحاء بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، بينما فاز الشباب على فريق القادسية بهدف نظيف سجله اللاعب الجزائري جمال بلعمري.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.