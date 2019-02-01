نهائي كأس آسيا 2019 .. بين فرصة #قطر .. وتاريخ #اليابان

المواطن - مروة نبيل

تتجه الأنظار إلى ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الجمعة، لمتابعة نهائي كأس آسيا 2019 بين قطر واليابان.

ويدخل منتخب الساموراي لكرة القدم مباراة قطر واليابان اليوم، مُتسلحًا بتاريخه المميز في منافسات بطولة كأس آسيا، حيث نجح في الوصول إلى المباراة النهائية 4 مرات من قبل، وكان اللقب من نصيبه.

وقبل مباراة قطر واليابان اليوم، يملك الساموراي أفضلية نسبية في المواجهات السابقة، حيث تقابلا 4 مرات في بطولة كأس آسيا، خسر الكمبيوتر الياباني في أول لقاء، ولكنه تجنب الخسارة في آخر 3 مباريات، حيث فاز مرة، وتعادل مرتين.

على الجانب الآخر، يملك العنابي فرصة تاريخية للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه يخوض نهائي كأس آسيا لأول مرة، ما يمنحه حافزًا كبيرًا للفوز في مباراة قطر واليابان اليوم.

وأشارت شبكة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أن قطر عاشر منتخب مختلف يصل إلى المباراة النهائية في كأس آسيا، مُضيفًا أن 4 من المنتخبات التسعة الماضية التي خاضت أول نهائي لها توجت باللقب.

وحققت اليابان العلامة الكاملة في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019، بالفوز على تركمانستان، عمان وأوزبكستان، وأطاحت بالمنتخب السعودي من ثمن النهائي، قبل أن يتجاوز فيتنام، وأقصت إيران من نصف النهائي.

وتأهلت قطر إلى نهائي كأس آسيا 2019، بعد تصدر المجموعة الخامسة بالفوز على لبنان، كوريا الشمالية والسعودية، ثم الإطاحة بالمنتخب العراقي من ثمن النهائي، والتغلب على كوريا الشمالية، والفوز على الإمارات في نصف النهائي.