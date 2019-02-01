نهائي كأس آسيا 2019 .. قطر تُتوج بالبطولة للمرة الأولى بإسقاطها اليابان بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تُوج المنتخب القطري الأول لكرة القدم ببطولة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الأول من مباراة نهائي كأس آسيا 2019، قدم المنتخب القطري أداءً رائعًا للغاية أمام منتخب الساموراي؛ حيث تمكن اللاعب المعز علي من تسجيل الهدف الأول للمنتخب القطري في الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول عبر ضربة مقصية مزدوجة.

وحاول المنتخب القطري إضافة الهدف الثاني له قبل نهاية الشوط الأول من مباراة نهائي كأس آسيا 2019، فنجح اللاعب عبدالعزيز حاتم في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة السابعة والعشرين بعد تسديدة ذكية ودقيقة عجز الحارس الياباني عن صدها.

وانتهى الشوط الأول من مباراة نهائي كأس آسيا 2019، بتقدم المنتخب القطري بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة نهائي كأس آسيا 2019، سيطر المنتخب الياباني على معظم دقائق الشوط الثاني وحاول تقليص الفارق، فنجح منتخب اليابان في تقليص الفارق عبر اللاعب تاكومي ميتامينو في الدقيقة السبعين.

لم يستسلم منتخب قطر وحاول تسجيل الهدف الثالث له لحسم نهائي كأس آسيا 2019، فتمكن العنابي من تسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة الثالثة والثمانين.

ويذكر أن مباراة نهائي كأس آسيا 2019 أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.