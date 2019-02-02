نيسان تنوي إلغاء خطط لإنتاج سيارات إكس-تريل الرياضية

المواطن - متابعة

قالت شبكة سكاي نيوز اليوم السبت: إن شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان تنوي إلغاء خطط لإنتاج الطراز القادم من السيارات إكس-تريل الرياضية في بريطانيا، وذلك قبل أقل من شهرين على مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.

وكانت نيسان قالت بعد أربعة أشهر على تصويت بريطانيا في يونيو حزيران 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي: إنها ستصنع طرازًا جديدًا من السيارات الرياضية في بريطانيا، وهو ما اعتُبر وقتها تصويتًا كبيرًا بالثقة في مستقبل الصناعات التحويلية بالبلاد.

والمصنع الرئيسي لإنتاج طراز إكس-تريل الحالي موجود في اليابان، بينما ينتج مصنع نيسان في سندرلاند، شمال شرق إنجلترا، السيارة الرياضية الأصغر حجمًا قشقاي وطرزًا أخرى.