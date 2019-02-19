هاني الغفيلي مديراً للإعلام والتواصل الرقمي في وزارة الدفاع

المواطن - الرياض

تم تعيين الإعلامي الزميل هاني الغفيلي في منصب مدير الإعلام والتواصل الرقمي في وزارة الدفاع.

وأعلن الغفيلي نبأ تعيينه بنفسه عبر حسابه على تويتر.

وكان الغفيلي مستشارا ومشرفا على الجوانب التقنية في وزارة الإعلام لمدة عامين حتى استقالته في يونيو الماضي.

وشهدت مسيرة هاني الغفيلي في وزارة الثقافة والإعلام ومن بعدها في وزارة الإعلام العديد من الإنجازات منها؛ استحداث مركز الخدمات الإلكترونية وتطوير ١٣ خدمة ونظامًا، وتحقيق ١٠٠٪ في معيار النضج.

وأشرف الغفيلي، على حسابات التواصل الاجتماعية ورفع مستوى التفاعل بنسبة ٦٥٠٪ كما كان المشرف العام على التواجد الرقمي لقمة الرياض وتطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بها وبأكثر من لغة.