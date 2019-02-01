هتان باهبري : أرغب في خوض تجربة جديدة.. ولن أنسى فضل #الشباب

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هتان باهبري رسالة إلى جماهير الليوث، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب هتان باهبري عبر “تويتر”: “إلى جمهور الشباب الغالي.. وإلى كل شبابي غمرني بدعمه وتشجيعه لقد أبلغت إدارة النادي وبشكل نهائي رغبتي في عدم التجديد لنادي الشباب .. وكذلك رغبتي في خوض تجربة احترافية جديدة، ولن أنسى فضل هذا النادي العريق علي”.

وأضاف: “ولكني أردت بكل محبة وتقدير خوض تجربة جديدة ومختلفة أتمنى أن يحالفني التوفيق فيها، وبلا شك استفادة نادي الشباب من هذا الانتقال أمر يهمني كثيرًا ولا يحدث ذلك إلا بالانتقال حاليًا وبيع المدة المتبقية من عقدي، شاكرًا لكل الشبابين على دعمهم ومحبتهم”.

وتابع هتان باهبري تغريداته قائلًا: “أتقدم بشكر خاص لسعادة الأستاذ خالد البلطان رئيس النادي على حرصه الكبير على بقائي وتقديمه لكل ما طلبت من عروض حتى أنني استقررت على رغبة تغيير التجربة”.

واختتم هتان باهبري تغريداته، قائلًا: “وفي الختام لا أقول إلا أن نادي الشباب سيظل دائمًا وأبدًا بيتي الثاني ولدي أمل أن يتم تقدير رغبتي”.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان قد أكد في تصريحات تلفزيونية، أن من يريد هتان باهبري عليه أن يكون ناديًا مقتدرًا ماديًا، مؤكدًا أنه تلقى عرضين رسميين من الهلال والنصر لضم اللاعب.