هتان باهبري: المال مهم ولكن ليس كل شيء .. وسأكون منافسًا في #الهلال

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب هتان باهبري لاعب نادي الهلال الجديد عن طموحاته وأحلامه مع أزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

ونقل برنامج “الوقت الأصلي” تصريحات اللاعب باهبري والذي قال: مع الهلال سأحقق أهدافي المقبلة، والمال مهم لكنه ليس كل شيء في كرة القدم.

وأضاف هتان باهبري: بالأمس هناك أشخاص أتوا لمنزلي وكانوا يريدون مني أن أذهب معهم إلى شخص معين في منزله، لكنني طلبت من زوجتي إغلاق باب المنزل وذهبت إلى الفندق دون علمهم.

وأكمل باهبري حديثه قائلًا: أنا شخص عاشق للتحديات وطموح للغاية، وسأكون منافسًا على الخانة بالرغم من وجود لاعبين مميزين في وسط الهلال.

وكان هتان باهبري انضم إلى صفوف الهلال لمدة ثلاثة مواسم، بعد موافقة الشباب على بيع الفترة المتبقية في عقده لمصلحة أزرق العاصمة.

ويذكر أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب كان قد ذكر أن باهبري رفض تجديد عقده مع الليث وفضّل الرحيل.