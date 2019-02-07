هتون العتيبي تفوز بالنسخة الأولى من جائزة سيدة العام في التمويل المؤسسي من EY

المواطن - الرياض

فازت هتون العتيبي، الطالبة السعودية من جامعة الملك سعود، بجائزة “سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي” عن المملكة من إرنست ويونغ EY، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أقيم في مكتب EY في الرياض. وكانت هتون ضمن مجموعة تضم 10 طالبات وصلن إلى التصفيات النهائية على المستوى الوطني في المملكة.

ومع فوزها في النسخة السعودية من المسابقة، ستتاح الفرصة أمام هتون الآن للمنافسة على المستوى العالمي أمام فائزات أخريات من أستراليا، وألمانيا، واليابان، والنرويج، وروسيا، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتشجع مسابقة “سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي”، التي تقدمها EY في المملكة للمرة الأولى، الجيل القادم من المهنيات السعوديات المتخصصات في مجال الصفقات للعمل في القطاع الخاص، كما تهدف إلى تسليط الضوء على غنى المملكة بالمواهب النسائية الوطنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل بكفاءة واقتدار.

وقالت هتون العتيبي، الفائزة بجائزة “سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي” عن المملكة لعام 2019 من EY، والطالبة في جامعة الملك سعود: “شكلت مسابقة سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي فرصة فريدة بالنسبة لي ولزميلاتي من الطالبات السعوديات الطموحات لإثراء مخزوننا المعرفي والأكاديمي في مجال الأعمال والتمويل والتعرف أكثر على عالم خدمات استشارات الصفقات.. وأنا ممتنة للفرصة التعليمية التي أتيحت لي للاستفادة مباشرة من خبرات متخصصي EY كما عززت فهمي للفرص الوظيفية المحتملة في المستقبل”.

وتابعت: “باعتباري الفائزة بلقب المسابقة هذا العام، فأنا فخورة بكوني أول من يمثل المملكة العربية السعودية في المنافسة العالمية التي ستقام في لندن خلال الشهر الجاري”.

وتم توجيه الدعوة للفائزة في مسابقة هذا العام، الطالبة هتون العتيبي، للانضمام إلى EY في إطار برنامج التدريب العملي أو الالتحاق ببرنامج الخريجين الجدد بعد تخرجها من الجامعة.

وضمت قائمة المرشحات العشرة اللواتي شاركن في الجولة النهائية من مسابقة EY كلًا من: عفاف السبيعي من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وأريج الجربوع من جامعة الأميرة نورا، وهالة رجب من جامعة دار الحكمة، وهتون العتيبي من جامعة الملك سعود، ولمى عبدالكريم من جامعة زايد، وليان النجيدي من جامعة الأمير محمد بن فهد، ولبنى الفهيد من جامعة الملك سعود، ولجين أبو تيلي من جامعة الملك سعود، ونوف المانع من جامعة الملك سعود، ورزان الحسيني من جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

واستقبلت مسابقة “سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي” طلبات اشتراك من العديد من الجامعات في أنحاء المملكة، وكان على المرشحات طرح أفكارهن حول كيفية بناء إرث مستدام كقائدات سعوديات مستقبليات وتقديم وجهة نظرهن بشأن صفقة تجارية شهدتها المملكة مؤخراً وأثارت اهتمامهن، كجزءٍ من عملية تقديم الطلبات.

وخلال التصفيات النهائية للمسابقة في المملكة، قدمت كل طالبة إجاباتها على ما طرح عليها من أسئلة، إضافة إلى المشاركة في ورش عمل جماعية ومقابلات فردية مع أعضاء في القيادة الإقليمية ومتخصصين في خدمات استشارات الصفقات لدىEY.

وفي تعليق لها، قالت رنا سنيورة، المدير الشريك في قسم خدمات استشارات الصفقات الذي يرعى المسابقة في الإمارات العربية المتحدة: “نحن في EY معجبات حقًا بمستوى الثقة التي أظهرتها الشابات الملهمات خلال مراحل المسابقة وكذلك بوجهات النظر التي قدمنها حول قضايا محلية وعالمية في مجال الأعمال والاقتصاد والتكنولوجيا. لقد كان من دواعي سروري أن أستمع إلى طموحاتهن وما يتطلعن إلى تحقيقه لصالح المملكة، وأن أقدم لهن بعض الرؤى حول الفرص الوظيفية المتاحة لهن في مجال خدمات الصفقات والتمويل المؤسسي بالقطاعين العام والخاص.. وتفخر EY بتقديم منصة للشابات السعوديات لا تساهم فقط في توسيع آفاقهن المعرفية، بل تمكنهن أيضاً من الارتقاء بعالم الأعمال نحو آفاقٍ أفضل”.