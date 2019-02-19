هجوم #الهلال الأقوى في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

ظهر خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمستوى مميز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأقوى هجوميًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 هدفًا، بمعدل 2.5 هدف في المباراة، ويضم في صفوفه هداف هذا الموسم، وهو بافيتيمبي غوميز برصيد 16 هدفًا.

وجاء النادي الأهلي في المركز الثاني بقائمة الأقوى هجوميًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 هدفًا بمعدل 2.1 هدف في اللقاء الواحد، وهو نفس رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الرابع برصيد 40 هدفًا بمعدل هدفين في كل مباراة، وحل الاتفاق خامسًا في قائمة الأقوى هجوميًا بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ31 هدفًا بمعدل 1.5 هدف لكل لقاء.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، يليه النصر بـ43 نقطة، ثم الشباب برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الرابع.