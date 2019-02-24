هدافو دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. غوميز في الصدارة.. وتاوامبا يُلاحقه

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الـ21 تألقًا لافتًا من المهاجمين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتشتد المنافسة على الهداف هذا الموسم.

ويحتل نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 هدفًا، وبفارق هدفين عن الكاميروني لياندر تاوامبا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

وواصل المغربي عبدالرازق حمدالله تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ورفع رصيده إلى 14 هدفًا، يليه نجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع نجم فريق الاتفاق، الأرجنتيني كريستيان غوانكا.

وحل نجم الرأس الأخضر والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دجانيني تافاريس سادسًا بقائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 هدفًا.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، يليه النصر بـ46 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الشباب، ثم التعاون بـ36 نقطة، بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الخامس.