هدافو دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. غوميز في الصدارة.. والسومة ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

تشهد منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من اللاعبين في الخط الهجومي بعد مرور 20 جولة على انطلاق المسابقة المحلية.

ويتصدر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 هدفًا، ويأمل مواصلة التهديف، وانتزاع لقب الهداف في موسمه الأول.

ويقع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمر السومة في المركز الثاني بقائمة الهدافين، ويسعى نجم المنتخب السوري في الاستمرار بهز الشباك، واستعادة لقب الهداف الذي فقده الموسم الماضي.

ويحتل نجم الرأس الأخضر والنادي الأهلي، دجانيني تافاريس المركز الثالث في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع نجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كما نجح نجم نادي الاتفاق، الأرجنتيني كريستيان غوانكا في إحراز 13 هدفًا، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يليه نجم فريق التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا بنفس عدد الأهداف أيضًا.