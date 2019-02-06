هطول أمطار رعدية على هذه المناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة، قائلة: إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد وبرياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية”.

وشملت التوقعات، أن تتكوّن السحب الرعدية على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، بينما تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، عسير، جازان، كما لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.