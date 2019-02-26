هلال الشرقية يدرب سائقيه على برنامج Evoc

المواطن - الدمام

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية برنامج سلامة مشغل مركبة الخدمات الطبية الطارئة إيفوك (Evoc ) ضمن مبادرة السلامة المرورية لعدد 25 من سائقي المركبات الإسعافية.

واستمرت فعاليات البرنامج يومين وشملت في اليوم الأول محاضرات نظرية والاختبار واليوم الثاني التطبيق الميداني على سيارات الإسعاف للتأكد من القدرة على القيادة الآمنة لجميع مستخدمي سيارات الإسعاف، وذلك حرصاً من الهيئة على تطوير وتحسين أداء موظفيها العاملين في المجال الإسعافي الإنساني وللارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية بالمملكة.