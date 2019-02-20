هل ارتكب #الاتحاد خطأ قاتلاً بعد اجتماعه مع لجنة الحكام؟ قانوني يُجيب

المواطن - محمد سمعة

أصر لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد على ملاقاة خليل جلال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم للتقدم بطلب رسمي حول انتداب حكام أجانب لمباريات العميد المتبقية في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حمد الصنيع نائب رئيس نادي الاتحاد قال في تصريحات إعلامية إن مجلس إدارة النادي برئاسة لؤي ناظر لم يتقابل مع رئيس لجنة الحكام ولكنه تقابل مع الأمين العام لاتحاد القدم، وتم التواصل خلال الاجتماع مع خليل جلال رئيس لجنة الحكام لمناقشة انتداب الحكام الأجانب.

مدى صحة الاجتماع

علّق القانوني أحمد الأمير قائلًا عبر حسابه في تويتر: إذا صحت أخبار مقابلة نادي الاتحاد لرئيس لجنة الحكام فهذه مخالفة قانونية واضحة للنظام الأساسي لاتحاد القدم وللاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك مخالفة أيضًا للائحة التنظيمية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص لجان التحكيم وانتدابات الحكام.

وأضاف الأمير: ولكن بعد التأكد تم معرفة أن نادي الاتحاد تقابل مع الأمين العام لاتحاد القدم وليس رئيس لجنة الحكام وبالتالي فإن طلب نادي الاتحاد حق مشروع.

وتابع القانوني: تواصل الأمين العام لاتحاد القدم مع رئيس لجنة الحكام أثناء وجود أعضاء مجلس نادي الاتحاد أمر مُخالف وغير نظامي، وكان يجب على الأمين التواصل مع خليل جلال بعد نهاية الاجتماع أو بشكل شخصي.

وأبدى أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد غضبهم الشديد بعد الأخطاء التحكيمية والتي حدثت في مباراة الرائد ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري.