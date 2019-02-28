هل المواد الملونة بالمنتجات الغذائية خطيرة؟.. الغذاء والدواء توضح

المواطن - الرياض

عقبت هيئة الغذاء والدواء على مقطع فيديو يزعم أن الرموز التي تبدأ بحرف E على بعض المنتجات الغذائية ترمز إلى منتجات وصبغات خطيرة ضارة بالصحة، ومن أشهرها E102, E150c, E151

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي إن المواد المضافة، قد تحمل أكثر من اسم علمي أو اسم متعارف عليه في بلدٍ ما، لذلك تم منح المواد المضافة ترميزاً دولياً على شكل حرف E متبوع بثلاثة أرقام أو أربعة كي يسهل التعرّف عليها.

وتابعت “أما بخصوص ما ورد في المقطع المتداول، فإنه يحتوي على معلومات مغلوطة عن المواد الملونة التي تم ذكرها (E102, E150c, E151)، إذ تعتبر تلك الألوان آمنةً ومسموحاً باستخدامها في منتجات غذائية معينة وبحدود قصوى محددة وفقاً للتشريعات المحلية والدولية”.