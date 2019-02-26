هل يحق لـ سالم الدوسري المشاركة أمام العين آسيويًّا؟ .. قانوني يُجيب

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال خلال الأسبوع المقبل لمواجهة نادي العين الإماراتي في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2019.

وكان نادي الهلال استفسر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مدى قانونية مشاركة اللاعب سالم الدوسري مع الزعيم في البطولة الآسيوية بداية من مباراة العين.

ويذكر أن سالم الدوسري تعرض للطرد في مباراة الهلال وأوراوا الياباني في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في عام 2017، وتنص قوانين اتحاد القدم الآسيوي على إيقاف اللاعب المطرود مباراة واحدة في أول مباراة لفريقه في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

ولم يشارك سالم الدوسري في بطولة آسيا في العام الماضي لإعارته لنادي فياريال الإسباني في ذلك الوقت.

وتحدث القانوني أحمد الأمير عن صحة مشاركة سالم الدوسري قائلًا: حسب التعديل على لائحة الانضباط الآسيوية، فإن إيقاف سالم الدوسري يُنفذ في أول مباراة لفريقه في البطولة المستقبلية التي يشارك فيها الهلال؛ نظرًا لعدم تنفيذ العقوبة في نفس البطولة والتي طُرد فيها.

وأضاف: نظرًا لأن الهلال شارك في البطولة الماضية بدون سالم الدوسري فإن عقوبة الإيقاف تُعتبر قد نُفذت لأن القانون ينص على أن العقوبة تُنفذ على مشاركة اللاعب في المباراة الأولى بعد الإيقاف وليس على اللاعب نفسه.

وتابع: صحيح أن سالم الدوسري كان معارًا لفياريال أثناء مشاركة الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا في العام الماضي، ولكن الدوسري يظل لاعبًا هلاليًّا وقت إعارته في الأساس.

وأكمل أحمد الأمير قائلًا: شخصيًّا أجد أن عقوبة سالم الدوسري قد نُفذت لأن نفس الوضع قد ينطبق على اللاعب المصاب الذي طُرد في آخر مباريات فريقه في البطولة، وتم إبعاده من قائمة فريقه في البطولة نفسها في موسمه الجديد.

وتابع: سلمان الغنام مدير الإدارة القانونية في الهلال من أفضل القانونيين والذي زمالتهم في برامج القانون الرياضي، ومتأكد تمامًا أنه راح يعمل المستحيل لضمان حقوق الهلال القانونية ومشاركة سالم الدوسري، وأقول لكم انتظروا مشاركته في لقاء العين الإماراتي.