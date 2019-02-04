هل يستثمر البلطان ملايين الخيبري وهتان جيداً؟

المواطن - طارق سعد

تجمع الغالبية في الشارع الرياضي على تمرس وحنكة رئيس الشباب خالد البلطان مرتكزاً على خبرة كبرى في إدارة الأندية وعدد من الملفات الاستثمارية المتعلقة بالرياضة.

وجنى البلطان مبلغاً جيداً في الميركاتو الشتوي الذي ينتهي اليوم، جراء بيع عقدي هتان باهبري للهلال وعبدالله الخيبري للنصر بعد رفضهما البقاء في الشباب، خاصة أن البلطان نفسه كان يُصر على الخيبري وباهبري أن يخرجا في الفترة الحالية حال اتفاقهما مع أندية جديدة، وهي خطوة ذكية تحسب للبلطان الذي حرص على تمويل الشباب مالياً في هذه الفترة.

وحسم البلطان البارحة صفقة مهمة لصالح خط هجوم الشباب بتعاقده مع الغامبي أبو بكر تراولي لمدة 3 مواسم ونصف قادماً من في بي ألانسين الدنماركي ، كما يكثف البلطان في هذه الأثناء اتصالاته مع أندية النصر والرائد والتعاون لبحث انتقال لاعبين قبيل إغلاق الفترة الساعة 12 منتصف الليل .