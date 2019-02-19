هل يمكن التسجيل كمستقل في حساب المواطن دون مرفقات؟

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على شروط ومتطلبات التسجيل كفرد مستقل في البرنامج لمن هم في سن 18-24 سنة.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن استفسارًا من “البتول” قالت فيه : تقدمت بطلب جديد في حساب المواطن ولكن طلب مني المرفقات مع أن عمري ٢٤ سنة؟ فكيف أسجل بدون مرفقات ؟”.

ورد حساب المواطن بالقول إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة، فلا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.