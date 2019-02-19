هل يمكن التسجيل كمستقل في حساب المواطن دون مرفقات؟

أعاد حساب المواطن التأكيد على شروط ومتطلبات التسجيل كفرد مستقل في البرنامج لمن هم في سن 18-24 سنة.
وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن استفسارًا من “البتول” قالت فيه : تقدمت بطلب جديد في حساب المواطن ولكن طلب مني المرفقات مع أن عمري ٢٤ سنة؟ فكيف أسجل بدون مرفقات ؟”.
ورد حساب المواطن بالقول إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة، فلا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.
يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.
ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.