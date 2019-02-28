هل يمكن لأي شاب التقديم على سند محمد بن سلمان للزواج ؟

المواطن - الرياض

تساءل بعض الشباب بشأن إمكانية التقديم ببرنامج سند محمد بن سلمان للزواج وهل يمكن لأي شاب التقديم على البرنامج؟

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي برنامج سند محمد بن سلمان: نعم، يمكن لأي شاب تنطبق عليه شروط استحقاق سند الزواج ويجتاز دورة الوعي المالي المقررة التقديم من خلال منصة البرنامج هنا

وأكد برنامج سند محمد بن سلمان أن خلال مرحلة مُطابقة البيانات في مُبادرة سند الزواج؛ تمت مراعاة الفئات ذات الأولوية حرصًا للوصول للفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت سند محمد بن سلمان إلى أن الفئات ذات الأولوية لسند الزواج هم أبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم.