هندسة القنفذة تطلق برنامج  تواصل 

المواطن - القنفذة

أعلنت كلية الهندسة بالقنفذة ممثلةً في مكتب متابعة الخريجين التابع لوكالة الكلية للتطوير وريادة الأعمال عن بدء التسجيل في برنامج خريجي الكلية “تواصل” .

ويهدف البرنامج إلى بناء جسور متينة للتواصل الدائم بين الكلية وخريجيها والتعرف على التحديات التي تواجههم عند التحاقهم بسوق العمل كما يهدف البرنامج إلى الاستفادة من خبرات الخريجين ونقلها إلى الطلاب الحاليين.

وتتمثل أبرز الخدمات التي يقدمها البرنامج للخريجين في تكوين روابط الخريجين لتعزيز التواصل بينهم، وتقديم برامج تدريبية لهم لتحسين فرصهم بسوق العمل، وعرض نشرة دورية عن إنجازاتهم المهنية والمجتمعية.

ودعت الكلية الراغبين بالتسجيل في البرنامج الدخول على الرابط التالي (هنا)