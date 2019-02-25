هواوي ميت X يُخيف جلاكسي فولد بهذه الإمكانات

المواطن - متابعة

أزاحت شركة “هواوي” الصينية الرائدة الستار رسميًّا عن قنبلتها الجديدة في سوق الهواتف الذكية، بإطلاقها هاتف هواوي ميت X القابل للطي.

ونشر موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص، تقريرًا مفصلًا عن جميع الأسرار والتفاصيل الخاصة بهاتف هواوي ميت X القابل للطي، والتي أرعبت منافستها “سامسونج” الكورية الجنوبية، التي أطلقت قبل أيام نسختها القابلة للطي “جلاكسي فولد”.

وظهر هاتف هواوي ميت X بصورة مختلفة تمامًا عن هاتف “جلاكسي فولد”، حيث ظهر بشاشة واحدة لمسية قابلة للطي، تلتف حول السطح الخارجي للهاتف عندما يكون الهاتف مطويًّا، ليتمكن المستخدم من استخدام الجزء الظاهر فقط من الشاشة المطوية.

ويقدم هواوي ميت X شاشة لمسية قابلة للطي يمكنها التحول إلى ثلاثة أحجام، الأول 6.4 بوصة، والثاني 6.6 بوصة، والثالث 8 بوصات، بدقة تصل أقصاها 2480×2200 بيكسل.

كما أن هاتف هواوي ميت X ظهر أيضًا بسمك رفيع للغاية يصل إلى 11 ميلليمتر فقط، علاوة على أن بطاريته قوية تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة.