هوشة ياسمين عبدالعزيز مع ريهام حجاج .. كيد نساء والسبب حلاوة

المواطن - القاهرة

دخلت المواجهة بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجة طليقها ريهام حجاج مرحلة جديدة من “كيد النساء”.

ياسمين عبدالعزيز التي انفصلت عن زوجها محمد حلاوة قبل عدة أسابيع لم تعلن سبب الانفصال لكن شبكات التواصل ضجت بأنباء عن علاقة غير مؤكدة بين حلاوة وريهام حجاج.

وبعد أيام من انفصال ياسمين عبدالعزيز أعلنت ريهام حجاج أنها تزوجت من محمد حلاوة، الأمر الذي أكد أن زواجهما كان سابقًا لطلاق ياسمين عبدالعزيز من حلاوة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحولت المنافسة بين جمهور ياسمين عبدالعزيز وجمهور ريهام حجاج إلى ساحة تبادل فيها كل فريق كلمات الإعجاب بنجمته المفضلة.

وفي عيد الحب نشرت ياسمين عبدالعزيز باقة ورد قالت إنها وصلتها من طليقها رجل الأعمال الشهير وعلقت عليها بالقول “عايزنا نرجع زي زمان .. قل للزمان ارجع يا زمان” في إشارة خبيثة إلى أن الورد من زوج ريهام حجاج.

بدورها ردت ريهام حجاج بصورة لها مع زوجها مع تعليق من حلاوة يقول فيه ” مش أي حد يشتري ورد يبقى أنا اللي اشتريته.. أنا لا أشتري الورد إلا لزوجتي”.

حالة الخلاف الكامن بين ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز ربما لم تظهر للعلن بهذا الوضوح من قبل لكن الأيام المقبلة هي من ستؤكد مستقبل العلاقة بين الثلاثة في عالم المشاهير.

والمعروف أن ريهام حجاج ممثلة مصرية من مواليد 22 سبتمبر 1986 ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا.

تخرجت ريهام حجاج في كلية الإعلام، وعملت لفترة في مجال التسويق وكان أول أعمالها فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010.

في نفس العام شاركت ريهام حجاج في مسلسل أزمة سكر ثم توالت أعمالها الفنية.

أما ياسمين عبدالعزيز فهي ممثلة مصرية من مواليد 1980، تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات في سن الخامسة عشرة من عمرها وبعد ذلك تم ترشيحها للعمل في السينما ثم في التلفزيون في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفتت الأنظار لها.