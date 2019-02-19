هوندا تغلق مصنع سيارات في بريطانيا خلال 2022 وخسارة 3500 وظيفة

المواطن - متابعة

أكدت سكاي نيوز، أمس الاثنين، أن هوندا اليابانية لصناعة السيارات بصدد الإعلان عن إغلاق مصنعها للسيارات في سويندون؛ مما ستنتج عنه خسارة 3500 وظيفة.

وقالت: إن إعلان هوندا قد يصدُر اليوم الثلاثاء، وإن من المقرر إغلاق المصنع في 2022.

وأنتجت هوندا ما يزيد قليلًا عن 160 ألف سيارة في مصنعها البريطاني العام الماضي، حيث تصنع طرازي سيفيك وسي في آر، بما يمثل ما يزيد قليلًا عن 10% من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.

وقالت الشركة الشهر الماضي: إنها ستغلق عملياتها البريطانية لمدة 6 أيام في إبريل لمساعدتها في التصدي لأي اضطراب في الحدود قد ينتج عن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.