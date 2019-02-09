هيا الشعيبي تكشف كواليس دخولها السجن لأول مرة

المواطن - متابعة

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي- لأول مرة- تفاصيل قصة دخولها السجن وأسرار رشاقتها الحقيقية وسعر أسنانها الباهظ.

وقالت هيا الشعيبي في برنامج “ذا بلين” مع الإعلامي صالح الراشد: إنها حُبست لمدة أسبوع في السجن بعد أن صدر حكم ضدها بالحبس شهر؛ بسبب كسرها لإشارة مرور.

ورأت هيا الشعيبي أنها سُجنت ظلمًا، وعانت خلال الأسبوع بشدة، إلى جانب تأثرها الشديد عندما استمعت لحكايات السجينات معها، كاشفة لأول مرة أن مرض السكري أصيبت به من صدمة الحكم بحبسها ودخولها السجن فعليًّا.

وضمن المواقف التي لا تنساها هيا الشعيبي في السجن، مساعدتها في ولادة سيدة هندية مسجونة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يسمح لها بكتابة حكايات بعض السجينات، على أن يكون العمل كوميديا الموقف ومليئًا بالدراما.

ولفتت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إلى أنها تواصلت مع بعض السجينات عند خروجها من السجن لعدة شهور، قبل أن تفرقهن ظروف الحياة.

كما كشفت هيا الشعيبي عن سعر أسنانها الباهظ، وهو 40 ألف دينار، مؤكدة أنها حرة، وهذا الثمن الكبير دفعته من مالها فلا يجب محاسبتها عليه.

وعن أسرار خسارتها للوزن، قالت هيا الشعيبي: إنها خضعت لعملية تكميم إلى جانب جراحة Tummy Tuck، ليتم إزالة 3 كيلو ونصف تقريبًا من الدهون.