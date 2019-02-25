هيلة الفراج أول معلقة رياضية سعودية: أحلم بالتعليق في الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تحدثت الإذاعية هيلة الفراج، أول معلقة رياضية سعودية، عن أمنياتها وطموحاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اختيارها بشكل رسمي للتعليق على مباريات بطولة كرة القدم النسائية الخليجية، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة في مدينة الدمام.

وحرصت هيلة الفراج على التحدث في برنامج “يا هلا” قائلة: في الأصل أنا إذاعية في إحدى محطات الإذاعة وليدة خبرة عمرها 4 سنوات في مجال التعليق الصوتي، ومتمكنة في جزئية تقليد الأصوات، ولم يكن في عقلي فكرة التعليق على مباريات كرة القدم.

وأضافت هيلة الفراج: الموضوع جاء بشكل مفاجئ، وبعد الاختبار والاختيار تمت اختياري للتعليق على مباريات هذه الدورة الكروية النسائية، وبالطبع هذا شرف كبير لي.

وتابعت هيلة الفراج: لا أحب أن أكشف ميولي أو إلى أي فريق أميل؛ لأنني أحب الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين كل الفرق، ولكنني أتمنى التعليق في الدوري السعودي يومًا ما خاصة مباراة بين الهلال والنصر؛ لأن هذه المباراة ستكون نارية وقوية.

وأكملت هيلة الفراج حديثها قائلًا: أحب مدرسة فارس عوض في التعليق، ولكن أنا لا زلت في البداية، وبالطبع سأتعلم أكثر وأكتسب الخبرة أكثر من أجل إرضاء الجمهور السعودي؛ لأنه جمهور ذكي ومستمع خطير.

ويذكر أن هيلة الفراج ستُعلق على مباريات البطولة النسائية الخليجية في كرة القدم، حيث تُقام مبارياتها على الصالة الخضراء في الدمام، بمشاركة العديد من الدول مثل “السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتُشارك في البطولة الخليجية 200 لاعبة يُمثلن 16 فريقًا.