واتساب يتيح خاصية فريدة تتيح المزيد من سرية البيانات

المواطن - متابعة

يبدو أن تطبيق واتساب يسعى إلى مزيد من السرية وحماية بيانات مستخدميه وذلك بعدما أتاح لمستخدمي هواتف “آيفون” خاصية التعرف على الوجه Face ID وبصمة الإصبع Touch ID لفتح التطبيق عليها.

وخصصت آيفون ميزة التعرف على الوجه لأجهزة آيفون من نوع X و XS و XS Max وXR ، فيما خصصت ميزة بصمة الإصبع للطرازات الأخرى ، على أن يتيح التطبيق كلمة للمرور حال فشل المستخدم في الدخول عليه باستخدام البصمتين.

وكشفت مصادر أن واتساب سيعمل على تطبيق نفس الميزة للهواتف التي تعمل بنظام “آندرويد ” ويقوم حالياً بتطوير ميزة بصمة الإصبع.