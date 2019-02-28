واتساب يكشف ميزة طال انتظارها لمستخدمي أندرويد فقط

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب، على إضافة ميزة جديدة طال انتظارها بشأن إمكانية إضافة الأشخاص إلى مجموعات الدردشة.

وحسب ما جاء في موقع “وايبا إنفو” المعني باختبار مزايا واتساب الجديدة، فإن التطبيق العالمي بات الآن يضع خصائص جديدة يمكن من خلالها تحديد هوية الأشخاص الذين يستطيعون إضافة المستخدمين في القروبات.

وظهرت تلك الميزة التي طال انتظارها في النسخة التجريبية لواتساب، حيث بات يُسمح للمستخدمين التحكم في اختيار الأشخاص الذين يحق لهم إضافتهم في مجموعات الدردشة، وهو الأمر الذي يحول دون دخول المرء في مجموعات قد لا يرغب في الاستمرار بها.

ومن المنتظر أن يتم طرح تلك الميزة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أثبتت فعاليتها بشكل واضح في الآونة الأخيرة.

وتم طرح تلك الميزة الجديدة لمستخدمي هواتف أندرويد، والذين باتوا الآن قادرين على التحكم في هوية الأشخاص القادرين على إضافتهم بالقروبات، وذلك عن طريق الذهاب إلى الضبط واختيار حساب ثم الخصوصية وبعد ذلك المجموعات، وسوف يظهر اختيار جديد “من يستطيع إضافتي للقروبات”.