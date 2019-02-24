واشنطن ترد على بوتين: تهديدك النووي فارغ

واشنطن ترد على بوتين: تهديدك النووي فارغ

2019/02/25
الساعة 2:04 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وجه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الأحد، انتقادات حادة لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوضع العواصم الغربية في مرمى الصواريخ الروسية، واصفًا تهديده بأنه “فارغ”، ويستهدف علاقات واشنطن بحلفائها.

ووصف بومبيو تهديد بوتين بنشر صواريخ جديدة ضد العواصم الغربية بأنه “يهدف إلى إحداث شرخ بين واشنطن وحلفائها”.

وكان بوتين قد حذر الأسبوع الماضي نظيره الأميركي دونالد ترامب من مغبة نشر أية صواريخ جديدة في أوروبا، بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي أبرمت بين واشنطن وموسكو إبان الحرب الباردة.



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