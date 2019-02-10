واقعة غريبة.. أم تسحب دم طفلها وتلقيه في المرحاض لمدة 5 أعوام

المواطن - متابعة

في واقعة غريبة وغير مفهومة الدوافع دأبت أم في الدنمارك على سحب عينة من دم ابنها الصغير مرة كل أسبوع على الأقل وتقوم بتفريغ الدم في المرحاض.

الأم التي تعمل ممرضة بدأت جريمتها منذ أن كان ابنها في الشهر السابع وظلت تمارس هذه العادة السيئة لمدة 5 أعوام حين تم اكتشاف الأمر بواسطة الشرطة.

وكان الابن يعاني من مشاكل صحية وفقر في الدم ويلجأ والده إلى المستشفى فيتم إعطاؤه الدم اللازم لتعويض ما فقده وبعد أن وصلت عمليات تزويد الطفل بالدم 110 مرات قررت المستشفى إبلاغ الشرطة التي حققت في الأمر وضبطت الأم متلبسة.

وأشار خبراء في الصحة النفسية، إلى أن معاناة الأم من متلازمة نادرة تنتشر بين بعض الأمهات اللائي يحاولن اختلاق مرض أحد الأقارب بغرض دفعهم إلى الخضوع للعلاج.

وشددت السلطات على أن الأم صحتها جيدة، ولن تنجو من عقوبة السجن.