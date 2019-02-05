واقعة غريبة في مباراة بيراميدز والداخلية تفجر غضب تركي آلي الشيخ

المواطن - الرياض

واقعة غريبة نادرة الحدوث في الملاعب المصرية، أثارت حفيظة تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري.

وعلق تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري، على نزول أحد ضباط الشرطة، أثناء مباراة فريقه أمام الداخلية، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وقال آل الشيخ، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”سؤال.. هل من القانوني نزول رجل أمن في وقت المباراة بدون إذن من الحكم؟!“.

وكانت مباراة ناديي بيراميدز والداخلية بالأمس بالدوري المصري قد شهدت نزول ضابط شرطة طبيب لأرض الملعب بعد إصابة أحد لاعبي الداخلية خلال الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت بملعب الشرطة بالعباسية في إطار الجولة ٢١ من الدوري الممتاز المصري.

وأشهر الضابط الطبيب هويته للاعبي بيراميدز، بعد اعتراضهم على تواجده في أرض الملعب، ليكتشفوا أنه ”ضابط طبيب“ ولكن في زي الشرطة الرسمي.