والد المبتعث البارقي بأميركا يكشف محادثة الليلة الأخيرة: كان مرعوبًا وطلب العودة

المواطن - الرياض

كشف والد بندر بن عامر البارقي، المبتعث الذي توفي في ظروف غامضة بالولايات المتحدة الأميركية، تفاصيل جديدة بشأن الحادث.

وقال البارقي في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء أمس الثلاثاء: إن نجله طلب منه حجز تذاكر بشكل سريع للعودة إلى الوطن، ولكنه لم يكن يعرف سبب قرار نجله المفاجئ، كاشفًا أن نجله تلقى تهديدًا بالقتل أكثر من مرة، ليتم بعدها العثور عليه ميتًا يوم السبت الماضي داخل مسكنه في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا.

ولفت إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا في القضية لمعرفة سبب الوفاة، وأنها تتحفظ على معلومات القضية ولم تخبرهم أي شيء حول ظروف وفاة نجله، متابعًا: “ابنه كان قلقًا ومرعوبًا خلال الفترة الأخيرة من وجوده هناك، وأخبره بوجود أشخاص يراقبونه لكنه لا يستطيع تحديد شخص معين”.

وكشف أنه تواصل مع نجله عقب وصوله لسكنه ليلة مقتله، وكان يبدو خائفًا ومتوترًا، وطلب منه حجز تذكرة عودة بشكل سريع، وهو ما قام به بالفعل، لافتًا إلى أن نجله كان في الفصل الأخير من الدراسة، حيث كان يتبقى له شهر أو شهر ونصف وينهي دراسته هناك، وأن ابنه أبلغه بتخوفه من الوفاة في الولايات المتحدة، مبديًا لوالدته رغبته في أداء مناسك العمرة.