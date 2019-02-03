وحدتان متنقلتان لأحوال عسير لخدمة أهالي الحرجة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

بدأت الأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم تقديم خدماتها لأهالي محافظة الحرجة، من خلال عربتين متنقلتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء، وذلك ضمن مبادرة “موجودين” المخصصة لخدمة المحافظات والقرى والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدتان المتنقلتان خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل الواقعات المدنية كالزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن تعديل المهن وطباعة شريحة البيانات “البرنت”.

الجدير ذكره، أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو التواجد في جميع محافظات ومراكز المملكة لتخفيف العناء عن الأهالي، وتفعيل الدور الاجتماعي داخل الأحوال المدنية.