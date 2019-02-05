ورشة عمل تناقش تنمية موارد النحالين للاستفادة من قروض الصندوق الزراعي

المواطن - عبدالعزيز الغامدي - تصوير - عبدالعزيز العاتي

عقدت جمعية النحالين بمنطقة الباحة بمقر معهد الجمعية للتدريب بمحافظة بلجرشي ورشة عمل بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة الأستاذ الدكتور أحمد الخازم وحضور كل من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة المهندس محمد بن علي الشهري، ومدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالباحة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي.

وبين الدكتور الخازم في بداية الورشة دور الجمعية في دعم وتنمية موارد النحالين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجال تربية النحل سواء من المبتدئين أو النحالين ذوي الخبرة في هذا المجال.

بعد ذلك أوضح المهندس محمد الشهري الدور المناط بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة في دعم النحالين المقترضين من الصندوق وفق الضوابط والإجراءات والأنظمة المتبعة بما يضمن الاستفادة من القرض المقدم لهم، وبين تلك الشروط للمشاركين سعادة المهندس مسفر بن سلمان الغامدي.

حضر هذه الورشة مجموعة من النحالين من محافظة الطائف ومنطقة عسير بالإضافة للمشاركين من كافة محافظات منطقة الباحة.

وفي المؤتمر الصحفي بين الخازم أن الجمعية وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الزراعية بقيمة ٤٠ مليون ريال وهي تعد تجربة بمنطقة الباحة وعند نجاحها ستعمم على عدة مناطق في المملكة، وأفاد بأن الجمعية وصندوق التنمية الزراعية ووزارة الزراعة تسعى إلى تذليل كافة الصعوبات والعقبات على النحالين.

وأضاف” أن القروض في الفترة الأولى ستقتصر على ذوي الدخل المحدود والطلاب ومن ليس لديهم عمل، وفي المستقبل سيكون للمتقاعدين نصيب في هذه القروض. وبين أن النحال الذي يحصل على دورتين من معهد تدريب النحالين ( أساسية ومتقدمة ) تؤهله للحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.

بعد ذلك أوضح سعادة المهندس مسفر أن هذه الورشة حققت أهدافا أكثر من المأمول، وبين أن الهدف منها هو توضيح آليات وشروط قروض النحل المتنقل وتسهيل الإجراءات على المقترضين، وبين أن الوزارة والجمعية شركاء للنجاح في هذا المجال للوصول للعالمية بإذن الله.

وأضاف الخازم أن قيمة القرض المقدم للنحال حسب متطلباته يحصل على القرض الذي قد يصل حتى ٢٠٠ ألف ريال.

وفي نهاية المؤتمر شكر الخازم كلا من مدير عام الصندوق الزراعي منيف السهلي ووكيل وزارة الزراعة الأستاذ أحمد العيادة على ما يقومان به من دعم وجهد لهذه الشراكة.

وقد خرجت الورشة بالتوصيات التالية” إتاحة الفرصة للمتقاعدين للحصول على القرض، إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود التي تقل رواتبهم عن ١٠٠٠٠ ريال، تخصيص مبلغ ٢٥٪؜ كاش كمصروفات تشغيلية، تمديد فترة التسديد إلى ١٠ سنوات، إدخال تكاليف فتح محلات بيع العسل ضمن الغايات.

وفي الختام تم تكريم المشاركين في الورشة من متحدثين ونحالين وإعلاميين.