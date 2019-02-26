وزارة الإعلام تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة اليوم الوطني الكويتي ٥٨ ويوم التحرير ٢٨

المواطن - الرياض

تنظم وزارة الإعلام تحت شعار إخوة وسند، مساء اليوم الثلاثاء، على مسرح مدارس المملكة، فعاليات احتفالية متنوعة بمناسبة اليوم الوطني (٥٨) ويوم التحرير (٢٨) لدولة الكويت والذي يصادف الـ 25 من شهر فبراير الجاري.

وتأتي هذه الاحتفالية بهذه المناسبة تأكيداً لمكانة الكويت حكومةً وشعباً في قلوب السعوديين، وتعزيزاً للتلاحم بين البلدين، حيث سيعرض خلال الحفل فيلماً وثائقياً عن قوة ومتانة العلاقة السعودية الكويتية، كما سيكون هناك أمسية شعرية للشاعر الدكتور عيسى العميري من دولة الكويت والشاعرة الدكتورة مناير الناصر من السعودية.

ويشمل الحفل على أوبريت إخوة وسند ولوحات فنية استعراضية بمشاركة فرقة لمسة للفنون الشعبية إلى جانب معرض الصور المصاحب.

بالإضافة إلى ندوة ثقافية عن عمق “تاريخ العلاقات السعودية الكويتية”، يتحدث فيها كلاً من الأستاذ مشعل النامي من دولة الكويت والأستاذ الدكتور فهد مطلق العتيبي السعودية.

بينما يدير الندوة الأستاذ حمد القاضي وبعدها يبدأ الحفل الغنائي المنوع بمشاركة عدد من نجوم الأغنية السعودية الشباب الفنان عبدالله عبدالعزيز، محمد أولياء، سلطان الراشد، فيصل العمري والفنان تركي الجازع والفنانة سحاب.