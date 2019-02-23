وزارة الداخلية تعلن التقديم ببرنامج الابتعاث الأمني الداخلي والخارجي

وزارة الداخلية تعلن التقديم ببرنامج الابتعاث الأمني الداخلي والخارجي

2019/02/23
الساعة 2:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2345
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية عن موعد فتح باب القبول في برنامج (الابتعاث الداخلي، والابتعاث الخارجي) (لعام 1440هـ – 2019م) لطلبة (عمادة البرامج التحضيرية)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه لكل برنامج.

البرامج:
1- برنامج الابتعاث الخارجي (البرنامج الأكاديمي الأمني):
– الحصول على الثانوية العامة بنسبة 80% فما فوق.
– اجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5) فما فوق.
– اجتياز اختباري اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (4) في اختبار الآيلتس أو (29) في اختبار التوفل.
– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (22) سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.
– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تحديد سمات الشخصية.
– أن لا يكون قد سبق له الابتعاث.
– أي شروط أخرى تضعها الكلية.

2- برنامج الابتعاث الداخلي (برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية):
– اجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5) فما فوق.
– اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (55) STEP، اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.
– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (22) سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.
– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– أي شروط أخرى تضعها الكلية.

المميزات:
1- برنامج الابتعاث الخارجي:
– التعيين مباشرة بعد اجتياز البرنامج (الحصول على درجة البكالوريوس) ضابطاً بإحدى قطاعات وزارة الداخلية.
– الدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية الموصى بها من قبل التعليم العالي.
– يتم تعيين الطالب بعد تخرجه في القطاع المناسب لتخصصه.

2- برنامج الابتعاث الداخلي (برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية):
– مدة البرنامج 4 سنوات دراسية.
– يحصل الخريج على وظيفة برتبة ضابط في أحد قطاعات وزارة الداخلية.

بقية التفاصيل:
1- برنامج الابتعاث الخارجي:
اضغط هنا

2- برنامج الابتعاث الداخلي:
اضغط هنا



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم