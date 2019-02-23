وزارة الداخلية تعلن التقديم ببرنامج الابتعاث الأمني الداخلي والخارجي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالتعاون مع كلية الملك فهد الأمنية عن موعد فتح باب القبول في برنامج (الابتعاث الداخلي، والابتعاث الخارجي) (لعام 1440هـ – 2019م) لطلبة (عمادة البرامج التحضيرية)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه لكل برنامج.
البرامج:
1- برنامج الابتعاث الخارجي (البرنامج الأكاديمي الأمني):
– الحصول على الثانوية العامة بنسبة 80% فما فوق.
– اجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5) فما فوق.
– اجتياز اختباري اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (4) في اختبار الآيلتس أو (29) في اختبار التوفل.
– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (22) سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.
– اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تحديد سمات الشخصية.
– أن لا يكون قد سبق له الابتعاث.
– أي شروط أخرى تضعها الكلية.
2- برنامج الابتعاث الداخلي (برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية):
– اجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن (4) من (5) فما فوق.
– اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (55) STEP، اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.
– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (22) سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.
– تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– أي شروط أخرى تضعها الكلية.
المميزات:
1- برنامج الابتعاث الخارجي:
– التعيين مباشرة بعد اجتياز البرنامج (الحصول على درجة البكالوريوس) ضابطاً بإحدى قطاعات وزارة الداخلية.
– الدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية الموصى بها من قبل التعليم العالي.
– يتم تعيين الطالب بعد تخرجه في القطاع المناسب لتخصصه.
2- برنامج الابتعاث الداخلي (برنامج بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية):
– مدة البرنامج 4 سنوات دراسية.
– يحصل الخريج على وظيفة برتبة ضابط في أحد قطاعات وزارة الداخلية.
بقية التفاصيل:
1- برنامج الابتعاث الخارجي:
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2- برنامج الابتعاث الداخلي:
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