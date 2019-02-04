وزارة العمل توفر وظائف بعدة مجالات للرجال والنساء بالرياض

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمنطقة الرياض، لدى شركات الصيانة والتشغيل بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية، ووظيفة حارس أمن بمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء، على أن لا يقل المؤهل عن الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1440/05/29هـ.

طريقة التقديم:

– فمن لديه الرغبة في التقديم مراجعة إدارة التشغيل والصيانة بفروع الوزارة بمنطقة الرياض.

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